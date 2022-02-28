***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2022 14:57
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0028770 1,05 0,002877 1,05 1,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005079
BIST
16:121.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,08
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:1213,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0181
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:1215,4881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1423
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:12847,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 8,87
|Açılış
|: 847,59
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.762.416
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.595.388
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|88.551.280
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|7.742.428
|% -9,59
|
|AGESA
|21,06
|3.386.651
|% -8,28
|
|AEFES
|24,74
|56.594.688
|% -7,82
|
|PKENT
|391,10
|9.534.150
|% -7,76
|
|IHEVA
|1,00
|36.382.037
|% -7,41
|
|THYAO
|25,92
|3.508.544.036
|% -5,05
|
|KRDMD
|11,77
|1.988.207.909
|% 3,98
|
|EREGL
|31,00
|1.867.412.801
|% -0,51
|
|TUPRS
|189,40
|1.158.490.691
|% 5,28
|
|GARAN
|11,17
|959.173.198
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,57
|616.432.063
|% -2,72
|
|KRDMD
|11,77
|1.988.207.909
|% 3,98
|
|THYAO
|25,92
|3.508.544.036
|% -5,05
|
|EKGYO
|2,00
|252.271.620
|% -1,96
|
|HUNER
|2,57
|318.775.664
|% -3,75
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7974
|13,8113
|% 0,11
|
|Euro
|15,4509
|15,5158
|% -0,73
|
|Sterlin
|18,4395
|18,5320
|% -0,04
|
|Frank
|14,8902
|14,9799
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6684
|3,6868
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|20,16
|
|Altın Gr.
|848
|848
|9,02
|
|Cumhuriyet
|5.633
|5.718
|16,00
|
|Tam
|5.616
|5.758
|26,04
|
|Yarım
|2.714
|2.785
|12,60
|
|Çeyrek
|1.361
|1.393
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,24
|98,24
|4,12
|
Seans Raporu
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