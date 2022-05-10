***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.05.2022 13:46
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028230
BIST
13:322.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,35
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:3215,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1639
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2496
En Düşük
15,0772
13:3216,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1672
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:32910,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,97
|Açılış
|: 910,24
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:32
|PKENT
|229,40
|68.087.727
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.132.807
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.093.333
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|26.368.589
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|9.909.790
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,88
|48.358.550
|% -9,26
|
|GMTAS
|3,05
|18.748.631
|% -7,58
|
|AKSGY
|2,14
|21.814.463
|% -7,36
|
|KARSN
|5,10
|507.078.299
|% -6,59
|
|SISE
|19,65
|1.589.090.219
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,52
|1.427.287.011
|% 1,16
|
|THYAO
|42,66
|1.419.189.249
|% 0,85
|
|EREGL
|34,18
|1.169.438.818
|% 1,97
|
|ASELS
|24,22
|1.051.129.745
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,83
|850.446.806
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,87
|595.652.316
|% 0,21
|
|KARSN
|5,10
|507.078.299
|% -6,59
|
|AKBNK
|8,70
|773.312.565
|% 0,46
|
|KRDMD
|16,52
|1.427.287.011
|% 1,16
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2403
|15,2489
|% 1,09
|
|Euro
|16,0878
|16,1083
|% 1,05
|
|Sterlin
|18,7518
|18,8458
|% 1,12
|
|Frank
|15,2304
|15,3221
|% 0,74
|
|Riyal
|4,0519
|4,0723
|% 1,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,23
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,32
|