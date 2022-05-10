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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:322.486
Değişim :  0,83% |  20,35
Açılış :  2.478  
Önceki Kapanış :  2.466  
En Yüksek
2.495 En Düşük
2.478
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 229,40 68.087.727 % 9,97  
IMASM 24,12 16.132.807 % 9,94  
EMNIS 27,22 1.333.971 % 9,94  
LIDFA 7,66 24.093.333 % 9,90  
DENGE 2,03 26.368.589 % 9,73  
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13:32 Alış Satış %  
Dolar 15,2403 15,2489 % 1,09  
Euro 16,0878 16,1083 % 1,05  
Sterlin 18,7518 18,8458 % 1,12  
Frank 15,2304 15,3221 % 0,74  
Riyal 4,0519 4,0723 % 1,06  
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13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 4,23  
Altın Gr. 910 910 10,85  
Cumhuriyet 6.162 6.255 39,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 0,03  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 0,12  
B. Petrol 104 104 -2,32  
Seans Raporu 13:32
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