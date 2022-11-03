***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2022 14:42
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076517
BIST
14:324.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 27,48
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:3218,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:3218,1757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1090
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:32969,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,44
|Açılış
|: 969,02
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
968,79
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KAREL
|23,32
|133.483.383
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.369.329
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.586.750
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|31.916.263
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|52.686.493
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,20
|47.172.880
|% -7,07
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,20
|7.165.623.836
|% 1,39
|
|TUPRS
|405,30
|3.884.659.869
|% 2,61
|
|SASA
|135,80
|2.902.409.613
|% 7,44
|
|ASELS
|35,22
|2.863.029.142
|% -1,84
|
|PETKM
|14,03
|1.959.723.576
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.096.002.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.604.794.622
|% -0,22
|
|IHLAS
|0,82
|126.408.682
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,89
|1.302.224.947
|% -0,89
|
|PETKM
|14,03
|1.959.723.576
|% 0,79
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6198
|18,6228
|% 0,03
|
|Euro
|18,1613
|18,1757
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,8841
|20,9889
|% -1,27
|
|Frank
|18,2934
|18,4036
|% -1,07
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-16,89
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-10,32
|
|Cumhuriyet
|6.511
|6.610
|-118,00
|
|Tam
|6.536
|6.588
|-89,00
|
|Yarım
|3.185
|3.221
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.609
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|-1,42
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47BRLSM
Yüzde 7.74 oranında artışla 19.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 110, 328 adet işlem
-
14:46SASA
Yüzde 7.36 oranında artışla 135.70 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 237, 780 adet işlem
-
14:45SNGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 313, 856 adet işlem
-
14:44KERVN
Yüzde 8.86 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 393, 460 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 21 artarak (% 0.48 ) 4, 440