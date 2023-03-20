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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.03.2023 16:36
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü OKS Değişken Fon




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126309


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BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 104,50 216.017.850 % 10,00  
CLEBI 545,70 94.055.591 % 10,00  
GOKNR 23,56 827.627.188 % 9,99  
ULUSE 168,40 211.793.542 % 9,99  
EMKEL 14,21 327.194.910 % 9,98  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 19,0139 19,0197 % 0,03  
Euro 20,3901 20,4035 % 0,66  
Sterlin 23,2169 23,3334 % 0,55  
Frank 20,4293 20,5523 % -0,11  
Riyal 5,0455 5,0708 % -0,03  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 -17,14  
Altın Gr. 1.204 1.205 -11,83  
Cumhuriyet 8.109 8.232 -30,00  
Tam 8.111 8.204 218,00  
Yarım 3.976 4.015 107,00  
Çeyrek 1.988 2.007 53,00  
Gümüş.Ons 22,45 22,48 -0,14  
Gümüş Gr. 13,71 13,72 -0,11  
B. Petrol 72,80 72,80 -0,17  
Seans Raporu 18:00
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