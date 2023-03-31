***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2023 10:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130078
BIST
12:574.836
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -60,53
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
12:5719,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
12:5720,9212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0172
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
12:571.220,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.220,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler12:55
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.149.489
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.372.577
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.080.423
|% 9,94
|
|DERIM
|10,67
|31.676.007
|% 9,77
|
|DGGYO
|42,94
|3.193.963
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,70
|776.200.506
|% -9,94
|
|GOKNR
|20,10
|865.086.439
|% -8,80
|
|IHAAS
|150,70
|18.635.504
|% -8,39
|
|BVSAN
|67,45
|444.582.968
|% -7,86
|
|AKFYE
|18,00
|1.258.791.026
|% -5,26
|
|TUPRS
|545,00
|1.227.597.620
|% 1,11
|
|EREGL
|35,82
|981.958.768
|% -0,28
|
|KOZAL
|21,28
|978.269.252
|% 1,62
|
|ASELS
|53,25
|974.348.183
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|317.986.583
|% 3,85
|
|AKFYE
|18,00
|1.258.791.026
|% -5,26
|
|ISCTR
|13,17
|743.052.534
|% -2,59
|
|YKBNK
|9,66
|510.068.931
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,25
|318.436.830
|% -2,34
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1853
|19,1901
|% 0,12
|
|Euro
|20,8915
|20,9108
|% -0,13
|
|Sterlin
|23,6619
|23,7805
|% -0,07
|
|Frank
|20,8247
|20,9502
|% -0,39
|
|Riyal
|5,0956
|5,1212
|% 0,08
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-1,77
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,05
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.232
|8.314
|-4,00
|
|Yarım
|4.036
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,73
|14,75
|0,01
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-0,23
|