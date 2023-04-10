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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.04.2023 14:15
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ziya Çakmak 27.02.2023 2022- Devam 2021-2022 2018- 2021 2015-2018 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / G.Müdür Yardımcısı QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Direktör QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Grup Yöneticisi QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Y. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Bahar Çakan 27.02.2023 2021-Devam 2017-2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Grup Yöneticisi QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Y. SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Sinan Ede 27.02.2023 2021-Devam 2016-2020 2014-2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Y. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Araştırma SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Safa Kızıl 27.02.2023 2021-Devam 2020-2021 2019-2020 2016-2019 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Y. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Halk Yatırım A.Ş. / Kurumsal Finansman Analisti Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Eyyüp Par 27.02.2023 2022- Devam 2021-2022 2016-2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Portföy Y. QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetmeni SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Oğuz Atalay Yıldız 27.02.2023 2022- Devam 2019-2022 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi Yardımcısı SPK DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135011


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Yarım 4.166 4.204 14,00  
Çeyrek 2.083 2.102 7,00  
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