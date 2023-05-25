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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.05.2023 13:33
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 60 01/01/2020 01.01.2050
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 01/01/2020 01.01.2050
BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ 15 01/01/2020 01.01.2050
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 20 25/05/2023 01.01.2050




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153779


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BIST En Aktif Hisseler16:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 27,72 38.051.324 % 10,00  
SMRTG 74,60 135.904.028 % 9,95  
ALFAS 321,40 882.814.484 % 9,13  
CWENE 144,90 1.550.857.931 % 8,78  
ONCSM 87,00 144.914.835 % 6,49  
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16:15 Alış Satış %  
Dolar 19,9282 19,9325 % 0,22  
Euro 21,4195 21,4431 % 0,30  
Sterlin 24,5408 24,6639 % 0,07  
Frank 21,9148 22,0468 % 0,12  
Riyal 5,2981 5,3247 % 0,20  
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16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 -5,83  
Altın Gr. 1.247 1.247 -5,13  
Cumhuriyet 9.129 9.266 -298,00  
Tam 9.118 9.368 -247,98  
Yarım 4.468 4.602 -116,00  
Çeyrek 2.241 2.301 -51,00  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 -0,02  
Gümüş Gr. 14,67 14,69 -0,07  
B. Petrol 77,31 77,31 -1,05  
Seans Raporu 16:15
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