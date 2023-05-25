***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2023 13:33
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 60 01/01/2020 01.01.2050
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 01/01/2020 01.01.2050
BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ 15 01/01/2020 01.01.2050
BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ 20 25/05/2023 01.01.2050
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153779
BIST
16:174.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 22,11
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1719,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0423
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:1721,4098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0308
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:171.249,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.249,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|SMRTG
|74,60
|135.904.028
|% 9,95
|
|ALFAS
|321,40
|882.814.484
|% 9,13
|
|CWENE
|144,90
|1.550.857.931
|% 8,78
|
|ONCSM
|87,00
|144.914.835
|% 6,49
|
|LIDER
|75,30
|17.557.122
|% -3,15
|
|AHGAZ
|89,90
|70.316.418
|% -2,81
|
|SUNTK
|33,00
|3.056.105
|% -2,54
|
|IMASM
|26,46
|15.669.045
|% -2,29
|
|MACKO
|50,45
|3.430.897
|% -2,04
|
|EUPWR
|81,25
|1.607.203.652
|% 5,04
|
|CWENE
|144,90
|1.550.857.931
|% 8,78
|
|ASTOR
|50,40
|1.261.336.395
|% 2,94
|
|ALFAS
|321,40
|882.814.484
|% 9,13
|
|BIENY
|42,90
|428.516.637
|% 0,19
|
|ASTOR
|50,40
|1.261.336.395
|% 2,94
|
|AKFYE
|10,16
|207.946.129
|% 0,89
|
|EUPWR
|81,25
|1.607.203.652
|% 5,04
|
|KAYSE
|15,24
|239.756.093
|% -1,99
|
|CWENE
|144,90
|1.550.857.931
|% 8,78
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9282
|19,9325
|% 0,22
|
|Euro
|21,4195
|21,4431
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5408
|24,6639
|% 0,07
|
|Frank
|21,9148
|22,0468
|% 0,12
|
|Riyal
|5,2981
|5,3247
|% 0,20
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.118
|9.368
|-247,98
|
|Yarım
|4.468
|4.602
|-116,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.301
|-51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-1,05
|