***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2023 14:03
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan DEPREM 01.09.2016 2012-2016 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Analist 2016 -... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Niyazi ATASOY 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür --2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Ümit ŞENER 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Alper ÖZDAMAR 2012 - 2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Uzman -- 2013 - ......Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192530
BIST
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14:108.300
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 118,41
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1026,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0250
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1028,7900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0215
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:101.657,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.657,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:10
|AVTUR
|8,14
|13.485.763
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|1.827.614
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.182.406
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|411.991.145
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|320.841.293
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|739.931.181
|% -9,98
|
|EREGL
|48,40
|6.549.886.371
|% 4,18
|
|ASELS
|42,68
|4.283.688.715
|% 3,64
|
|ISCTR
|24,96
|3.794.540.444
|% 1,63
|
|BRSAN
|746,00
|3.421.486.664
|% 2,59
|
|THYAO
|245,60
|3.277.153.461
|% 0,24
|
|EKGYO
|9,40
|1.670.590.687
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,96
|3.794.540.444
|% 1,63
|
|EREGL
|48,40
|6.549.886.371
|% 4,18
|
|YKBNK
|17,19
|2.294.755.059
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,91
|640.139.912
|% 1,66
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8362
|26,8410
|% 0,09
|
|Euro
|28,7700
|28,7900
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3592
|33,5265
|% -0,21
|
|Frank
|29,9607
|30,1412
|% -0,03
|
|Riyal
|7,1332
|7,1690
|% 0,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|5,30
|
|Cumhuriyet
|11.245
|11.415
|-8,00
|
|Tam
|11.012
|11.087
|-24,00
|
|Yarım
|5.523
|5.565
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,89
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,11
|90,11
|-0,49
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
-
14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem
-
14:22PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 563, 631 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ASELS, BIMAS
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 64 artarak (% 1.32 ) 7, 268