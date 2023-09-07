***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan DEPREM 01.09.2016 2012-2016 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Analist 2016 -... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARNiyazi ATASOY 2013 - 2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür --2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür 18 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARÜmit ŞENER 2008 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür 20 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARAlper ÖZDAMAR 2012 - 2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Uzman -- 2013 - ......Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yrd. 10 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192530BIST