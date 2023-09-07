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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.09.2023 14:08
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör., 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör, 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör, 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 18 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı , 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman, 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman, 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 10 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Bulut ÖZER 02.01.2017 2016- ? Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Ümit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür 20 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Hakan Deprem 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 - ...Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 11 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
İdil Sazer 2012 - 2013 Ak Portföy Yönetimi A.Ş 11 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Hasan Basri TARMAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR
Barış ÖZKAPTAN 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 16 SPF DÜZEY 3/ TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192534


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