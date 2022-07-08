***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 16:35
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,57
Varsa İade Tutarı (TL)
31002,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
51171,42
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 9,1
Brüt Getiri (%)
% 8,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
51171,42
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044724
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0507
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0722
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6352
En Düşük
17,4369
12:35972,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,95
|Açılış
|: 972,39
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
973,32
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2907
|17,3376
|% 0,40
|
|Euro
|17,6023
|17,6260
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7653
|20,8694
|% 0,39
|
|Frank
|17,6795
|17,7860
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5997
|4,6228
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|6,20
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.514
|6.643
|57,00
|
|Yarım
|3.188
|3.249
|29,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.621
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,04
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,01
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında