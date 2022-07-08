***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 16:35
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,52
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
26874,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,2
Brüt Getiri (%)
% 33,36
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
26874,97
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044737
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0722
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3402
En Düşük
17,1768
12:3517,6545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0915
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6545
En Düşük
17,4369
12:35972,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,66
|Açılış
|: 972,04
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2980
|17,3402
|% 0,42
|
|Euro
|17,6238
|17,6545
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,7490
|20,8531
|% 0,32
|
|Frank
|17,6692
|17,7756
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5979
|4,6210
|% 0,34
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|10,63
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.522
|6.652
|66,00
|
|Yarım
|3.192
|3.254
|34,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.623
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,09
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında