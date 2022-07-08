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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

08.07.2022 17:20
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,76
Varsa İade Tutarı (TL)
1205641,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
108846,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,7
Brüt Getiri (%)
% 21,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
108846,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 2,65
Açıklamalar

Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044795


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,3003 17,3180 % 0,29  
Euro 17,6156 17,6461 % 0,47  
Sterlin 20,7674 20,8716 % 0,40  
Frank 17,6734 17,7798 % 0,19  
Riyal 4,6007 4,6238 % 0,40  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Gr. 972 972 6,82  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.528 6.660 74,00  
Yarım 3.195 3.257 37,00  
Çeyrek 1.600 1.625 15,00  
Seans Raporu 12:35
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