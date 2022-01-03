***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTANITIM FORMU TADILhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988504BIST