***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 22:45
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988530
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1951
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2682
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05778,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 19,53
|Açılış
|: 778,53
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TUPRS
|166,30
|898.211.029
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,30
|19.234.915
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TUPRS
|166,30
|898.211.029
|% 0,00
|
|SNGYO
|4,30
|19.234.915
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2845
|13,2861
|% 1,67
|
|Euro
|14,9688
|15,0636
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,9713
|18,0614
|% 2,13
|
|Frank
|14,5235
|14,6110
|% 2,29
|
|Riyal
|3,5562
|3,5741
|% 2,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|4,09
|
|Altın Gr.
|766
|766
|7,32
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,05
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|0,23
|
Seans Raporu
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