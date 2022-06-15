***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:22
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük ve İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037344
BIST
10:082.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,27
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.517
En Düşük
2.509
10:0817,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:0818,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1122
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1213
En Düşük
17,9589
10:081.010,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.010,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.011,30
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:06
|PAPIL
|15,18
|5.087.959
|% 10,00
|
|UFUK
|67,00
|884.266
|% 9,93
|
|IDEAS
|21,08
|2.267.705
|% 7,06
|
|PENTA
|506,80
|4.743.956
|% 7,01
|
|GLRYH
|3,24
|5.081.336
|% 6,23
|
|TSGYO
|4,45
|1.745.958
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,05
|5.449.459
|% -9,23
|
|TSKB
|2,13
|20.651.090
|% -3,18
|
|SELGD
|4,48
|80.592
|% -3,03
|
|ULUUN
|17,76
|3.044.784
|% -2,95
|
|OYAKC
|12,70
|111.805.978
|% 0,63
|
|THYAO
|46,96
|100.819.046
|% 0,21
|
|SASA
|44,62
|66.972.439
|% 0,13
|
|ASELS
|23,42
|56.993.535
|% 0,60
|
|SISE
|21,96
|53.574.448
|% 0,09
|
|HLGYO
|2,19
|48.089.772
|% 0,46
|
|ITTFH
|1,43
|27.327.733
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,54
|35.185.439
|% 0,40
|
|IHLGM
|0,69
|8.120.651
|% 0,00
|
|POLHO
|4,14
|40.014.093
|% 0,98
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2576
|17,2643
|% 0,00
|
|Euro
|18,0912
|18,1108
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,6918
|20,7956
|% 0,17
|
|Frank
|17,2114
|17,3151
|% 0,22
|
|Riyal
|4,5850
|4,6080
|% -0,09
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|11,55
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.710
|6.817
|29,00
|
|Yarım
|3.294
|3.334
|14,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,42
|