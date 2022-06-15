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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

15.06.2022 10:22
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037344


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 15,18 5.087.959 % 10,00  
UFUK 67,00 884.266 % 9,93  
IDEAS 21,08 2.267.705 % 7,06  
PENTA 506,80 4.743.956 % 7,01  
GLRYH 3,24 5.081.336 % 6,23  
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10:06 Alış Satış %  
Dolar 17,2576 17,2643 % 0,00  
Euro 18,0912 18,1108 % 0,56  
Sterlin 20,6918 20,7956 % 0,17  
Frank 17,2114 17,3151 % 0,22  
Riyal 4,5850 4,6080 % -0,09  
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10:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 11,55  
Altın Gr. 1.010 1.010 5,63  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.710 6.817 29,00  
Yarım 3.294 3.334 14,00  
Çeyrek 1.650 1.667 7,00  
Gümüş.Ons 21,24 21,27 0,20  
Gümüş Gr. 11,78 11,79 0,09  
B. Petrol 122 122 0,42  
Seans Raporu 10:06
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