***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:22
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük ve İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037340
BIST
13:092.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,47
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:0917,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:0918,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1160
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:091.013,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.013,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:09
|TETMT
|243,40
|8.899.234
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.004
|% 9,93
|
|RTALB
|16,05
|79.963.912
|% 8,52
|
|YGGYO
|20,06
|3.010.030
|% 8,32
|
|RAYSG
|12,66
|5.346.293
|% 7,56
|
|TSGYO
|4,45
|3.380.959
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.477.203
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|288.500
|% -7,69
|
|ISGYO
|11,93
|164.205.850
|% -7,30
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,76
|1.343.593.153
|% -0,21
|
|EREGL
|30,28
|893.661.632
|% -0,46
|
|SISE
|21,96
|801.601.822
|% 0,09
|
|SASA
|44,48
|728.552.115
|% -0,18
|
|ASELS
|23,34
|417.260.040
|% 0,26
|
|MARTI
|1,50
|284.608.505
|% 7,14
|
|TSKB
|2,17
|201.903.640
|% -1,36
|
|ISCTR
|4,67
|335.077.851
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,58
|300.801.917
|% -0,87
|
|DOHOL
|4,03
|210.919.525
|% 0,00
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2820
|17,2918
|% 0,16
|
|Euro
|18,1120
|18,1251
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,8253
|20,9298
|% 0,81
|
|Frank
|17,2607
|17,3647
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5920
|4,6151
|% 0,06
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,66
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,83
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.731
|6.831
|43,00
|
|Yarım
|3.304
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,33
|