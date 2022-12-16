***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 14:38
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Karşılaştırma Ölçütü Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087936
BIST
15:225.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 31,79
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:2218,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:2219,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:221.069,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.069,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:20
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.146.642
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.569.977
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.633.925.993
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.156.708
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.683.937
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.023.432
|% -9,82
|
|EUREN
|14,44
|796.823.842
|% -9,30
|
|ALFAS
|294,70
|263.707.094
|% -7,76
|
|VAKBN
|12,32
|4.773.660.092
|% 7,41
|
|THYAO
|140,80
|4.345.010.552
|% 0,50
|
|YKBNK
|11,99
|4.216.382.831
|% 1,27
|
|AKBNK
|19,01
|3.577.386.681
|% 2,76
|
|ENKAI
|27,22
|3.513.773.556
|% 6,25
|
|EKGYO
|8,15
|3.498.431.568
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,32
|4.773.660.092
|% 7,41
|
|SKBNK
|3,17
|1.159.373.189
|% 8,93
|
|YKBNK
|11,99
|4.216.382.831
|% 1,27
|
|TSKB
|4,96
|1.274.509.867
|% 6,90
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6475
|18,6519
|% 0,04
|
|Euro
|19,8239
|19,8344
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6657
|22,7793
|% 0,13
|
|Frank
|19,9782
|20,0985
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,02
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|5,56
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,64
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.227
|7.274
|16,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|-1,41
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ISCTR, EKGYO
-
15:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 44 artarak (% 0.52 ) 4, 562
-
15:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, ALCTL, HALKB, PLTUR, SANEL, AYCES, BRKSN, ARASE, OYAYO, RODRG
-
15:35
HALKB, OYAYO, ALCTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:35
VKING, BASGZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında