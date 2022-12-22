***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2022 15:54
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089209
BIST
16:005.485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 55,88
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
16:0018,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
16:0019,8853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0699
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
16:001.091,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.091,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler16:00
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.614.984
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|2.020.224
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.985.052
|% 9,99
|
|KERVT
|16,69
|315.786.789
|% 9,95
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EGEPO
|19,91
|32.352.982
|% -7,48
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|DOKTA
|65,00
|32.354.781
|% -3,99
|
|OSMEN
|66,75
|11.623.348
|% -3,68
|
|THYAO
|143,10
|5.053.466.065
|% 0,14
|
|EKGYO
|8,25
|4.085.569.524
|% 2,61
|
|ENKAI
|28,04
|3.679.896.047
|% 4,86
|
|AKBNK
|20,00
|2.843.202.475
|% 0,25
|
|VAKBN
|12,40
|2.830.942.260
|% 0,98
|
|EKGYO
|8,25
|4.085.569.524
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,40
|2.830.942.260
|% 0,98
|
|ISCTR
|13,01
|2.740.089.840
|% 1,96
|
|SKBNK
|3,16
|606.685.090
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,10
|2.260.521.800
|% 0,83
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6693
|18,6728
|% 0,07
|
|Euro
|19,8649
|19,8853
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,4361
|22,5486
|% -0,21
|
|Frank
|20,0798
|20,2007
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9492
|4,9740
|% 0,06
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,63
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.344
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.556
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|1,18
|
Seans Raporu
16:00
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16:14XU100
Endeks 5, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 71, 732.00 milyon TL de
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16:14EDIP
Yüzde 8.48 oranında artışla 11.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 323, 249 adet işlem
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16:12RTALB
Yüzde 9.14 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 584, 524 adet işlem
-
16:11ULUSE
Yüzde 8.11 oranında artışla 193.30 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 078 adet işlem
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16:10KERVT
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.69 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 231, 187 adet işlem