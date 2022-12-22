***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2022 15:54
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
15:585.485
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 55,95
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:5818,6818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:5819,8755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0601
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:581.091,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.091,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|2.020.224
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.548.906
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.973.797
|% 9,99
|
|KERVT
|16,69
|307.190.538
|% 9,95
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EGEPO
|20,12
|29.548.804
|% -6,51
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|233,30
|35.435.909
|% -3,63
|
|OZGYO
|6,22
|234.144.630
|% -3,42
|
|THYAO
|143,10
|5.015.353.826
|% 0,14
|
|EKGYO
|8,26
|4.022.725.403
|% 2,74
|
|ENKAI
|28,04
|3.668.551.943
|% 4,86
|
|AKBNK
|19,99
|2.821.509.348
|% 0,20
|
|VAKBN
|12,39
|2.816.403.072
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,26
|4.022.725.403
|% 2,74
|
|VAKBN
|12,39
|2.816.403.072
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,99
|2.727.235.335
|% 1,80
|
|SKBNK
|3,17
|605.588.407
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,09
|2.247.616.935
|% 0,75
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6683
|18,6725
|% 0,06
|
|Euro
|19,8652
|19,8796
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,4278
|22,5402
|% -0,25
|
|Frank
|20,0648
|20,1857
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9482
|4,9730
|% 0,04
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,63
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.344
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.556
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,38
|83,38
|1,18
|