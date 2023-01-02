***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 12:36
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092032
BIST
13:545.639
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 130,17
|Açılış
|: 5.568
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|Önceki Kapanış
|: 5.509
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5.639
En Düşük
5.568
13:5418,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
13:5420,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
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20,1252
En Düşük
19,9301
13:541.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler13:54
|EGEEN
|6.812,00
|563.737.737
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.029.846
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.708.432
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.167.368
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.112.558
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|228.028.092
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,80
|2.281.770
|% -8,11
|
|ORMA
|70,00
|251.831
|% -6,79
|
|ULAS
|11,00
|2.590.701
|% -5,17
|
|MARTI
|7,60
|63.305.979
|% -5,12
|
|EREGL
|42,18
|4.989.256.843
|% 2,23
|
|THYAO
|144,40
|3.804.593.751
|% 2,48
|
|ASELS
|63,70
|3.202.839.806
|% 2,49
|
|TCELL
|40,34
|3.158.789.470
|% 6,49
|
|SISE
|44,70
|2.480.680.587
|% 4,15
|
|EKGYO
|8,94
|2.255.728.253
|% 2,41
|
|YKBNK
|12,06
|1.853.283.403
|% 2,12
|
|ISCTR
|13,20
|1.889.645.490
|% 3,37
|
|DOHOL
|10,81
|1.341.706.836
|% 2,17
|
|EREGL
|42,18
|4.989.256.843
|% 2,23
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7229
|18,7248
|% 0,12
|
|Euro
|19,9963
|20,0331
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4928
|22,6056
|% -0,21
|
|Frank
|20,1760
|20,2975
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,07
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.827
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.100
|3,06
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.437
|7.497
|64,00
|
|Yarım
|3.601
|3.661
|28,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|