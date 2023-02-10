***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2023 14:47
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112669
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 84,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 84,5000
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0864
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
20,2593
En Düşük
20,1174
10:4213,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 13,43
|
|Önceki Kapanış
|: 13,29
|
13,52
En Düşük
13,23
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8326
|18,8359
|% 0,03
|
|Euro
|20,1232
|20,1333
|% -0,45
|
|Sterlin
|22,7269
|22,8409
|% -0,06
|
|Frank
|20,3138
|20,4362
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|2,24
|
|Cumhuriyet
|7.593
|7.707
|-113,00
|
|Tam
|7.626
|7.672
|-23,00
|
|Yarım
|3.726
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,10
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,86
|