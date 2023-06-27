AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

BIST En Aktif Hisseler12:35
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|26,0260
|26,0329
|% 0,50
|Euro
|28,4982
|28,5050
|% 0,69
|Sterlin
|33,0265
|33,1921
|% 0,35
|Frank
|28,9901
|29,1647
|% 0,40
|Riyal
|6,9216
|6,9563
|% 0,26
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,65
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|3,34
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|Yarım
|5.135
|5.344
|20,00
|Çeyrek
|2.575
|2.672
|10,00
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|Gümüş Gr.
|19,12
|19,15
|0,11
|B. Petrol
|72,86
|72,86
|-1,49
Seans Raporu 12:35
- 15:12AVGYO Yüzde 9.82 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 572, 317 adet işlem
- 15:08AVHOL Yüzde 9.96 oranında artışla 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 599 adet işlem
- 15:06BRKO Yüzde 8.02 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 494 adet işlem
- 15:02TOASO Yüzde 4.34 oranında artışla 252.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 873, 903 adet işlem
- 14:59 DERIM, NUGYO, AKGRT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında