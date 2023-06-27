***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞU PORTFÖYLERİNDE YER ALAN VARLIKLARIN DEĞERLEME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGEhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162703BIST