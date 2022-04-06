***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2022 16:38
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul tesciline ilişkin bildirim hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.02.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi,
7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin karara bağlanması
9 - Esas Sözleşme'nin 9. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
11 - Denetçinin seçimi
12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlendi.
11. Denetçinin seçildi.
12. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırı belirlendi.
14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak KVKK.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun_KVKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
29 Mart 2022 tarihinde yapılmış olağan genel kurul toplantısının 05.04.2022 tarihinde tescil edildiği kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016563
BIST