***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 yılı olağan genel kurul tarih, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi ve yatırımcıların dikkatine sunulan belgelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 19.02.2024Genel Kurul Tarihi 19.03.2024Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - Yürürlükteki pay geri alım programının Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 34. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki12 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki13 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki14 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi17 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 4 Call for general assembly meeting.pdf - İlan MetniEK: 5 2023 YILI KÂR DAĞITIM TEKLİFİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL FOR 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Esas Sözle_me Tadil Metni_TR pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Amendments to the Articles of Association_EN (1).pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk Açıklamalar19 Mart 2024 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına dair bilgiler kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250644BIST