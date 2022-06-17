***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
17.06.2022 15:57
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037952
BIST
15:452.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 29,94
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:4517,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:4518,1767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0985
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:451.029,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.029,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:45
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.002.020
|% 9,97
|
|TSGYO
|5,37
|73.802.820
|% 9,82
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,69
|8.982.353
|% 8,60
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,36
|3.957.634
|% -4,65
|
|YGGYO
|21,48
|12.684.974
|% -4,02
|
|BAYRK
|5,99
|6.276.659
|% -3,85
|
|THYAO
|47,96
|2.789.594.996
|% 1,31
|
|EREGL
|28,80
|2.262.555.074
|% -1,37
|
|SASA
|45,68
|1.305.565.563
|% 0,53
|
|SISE
|21,68
|1.300.408.854
|% 2,94
|
|KOZAL
|192,20
|1.010.171.097
|% 7,02
|
|PRDGS
|2,78
|466.243.759
|% 0,72
|
|ODAS
|2,94
|402.932.239
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,76
|575.988.108
|% 2,37
|
|AKBNK
|8,70
|819.023.939
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,58
|219.802.139
|% 1,18
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3061
|17,3178
|% 0,11
|
|Euro
|18,1650
|18,1767
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,1891
|21,2954
|% -0,55
|
|Frank
|17,8939
|18,0017
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5986
|4,6217
|% 0,02
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-6,57
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.813
|6.920
|-46,00
|
|Yarım
|3.345
|3.385
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,14
|