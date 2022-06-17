***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
17.06.2022 15:57
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037949
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3317
En Düşük
17,2421
17:5918,1192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1560
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.023,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.023,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MZHLD
|115,30
|6.667.695
|% 8,98
|
|DAGHL
|29,40
|3.682.021
|% 8,65
|
|EMKEL
|2,66
|24.779.468
|% 8,57
|
|KOZAA
|28,84
|786.224.140
|% 8,01
|
|GLYHO
|3,86
|306.869.753
|% 7,82
|
|BRKO
|1,44
|2.967.123
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|GLBMD
|6,42
|1.266.476
|% -3,60
|
|DOAS
|77,00
|132.014.772
|% -3,57
|
|SEKFK
|5,77
|27.993.078
|% -3,35
|
|THYAO
|48,18
|4.492.053.373
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.490.444.703
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.265.842
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.966.916.640
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.880.963.714
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.125.074.642
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.966.916.640
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|TSKB
|2,28
|355.184.234
|% 7,04
|
|EKGYO
|2,62
|323.645.265
|% 2,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2940
|17,3095
|% 0,06
|
|Euro
|18,0938
|18,1157
|% -0,87
|
|Sterlin
|21,0683
|21,1740
|% -1,12
|
|Frank
|17,7606
|17,8676
|% -0,37
|
|Riyal
|4,5989
|4,6220
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-15,79
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-9,20
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.783
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.330
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,18
|
|B. Petrol
|114
|114
|-5,59
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem