***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımı Sonrası GÜncel İçtüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192727BIST