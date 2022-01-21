***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995604
BIST
17:312.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,02
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:3113,4210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0443
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:3115,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0884
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:31794,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,15
|Açılış
|: 794,13
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:31
|LINK
|33,44
|28.078.778
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.646.354
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.939.572
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|31.164.359
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|93.927.759
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.233.221
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,46
|2.760.527.353
|% -2,28
|
|KRDMD
|12,29
|2.670.220.737
|% -2,85
|
|SISE
|14,04
|1.580.313.969
|% 1,81
|
|GARAN
|11,92
|1.552.719.711
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,08
|1.399.759.476
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.399.759.476
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,29
|2.670.220.737
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,42
|475.662.376
|% 0,83
|
|PETKM
|8,87
|1.380.751.581
|% 0,11
|
|TSKB
|1,56
|222.497.929
|% 0,00
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4034
|13,4210
|% 0,33
|
|Euro
|15,2082
|15,2324
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1402
|18,2312
|% 0,19
|
|Frank
|14,6653
|14,7537
|% 1,14
|
|Riyal
|3,5652
|3,5831
|% 0,38
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,56
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,08
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|0,08
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|-0,88
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:44OZKGY
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 491, 800 adet işlem
-
17:44OZKGY
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 491, 800 adet işlem
-
17:43SONME
Yüzde 4.30 oranında artışla 40.76 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 836 adet işlem
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 92 artarak (% 0.05 ) 1, 808
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KGYO, IHEVA, SANEL, TEKTU, EDATA, ERCB, LINK