***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995610
BIST
16:591.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,84
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5913,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0350
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5915,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0895
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:59793,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,41
|Açılış
|: 793,39
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:55
|LINK
|33,44
|27.679.939
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.909.724
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.183.482
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,89
|59.529.185
|% 9,89
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.090.338
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,16
|2.496.002.878
|% -3,35
|
|KRDMD
|12,21
|2.446.364.746
|% -3,48
|
|SISE
|13,88
|1.405.855.924
|% 0,65
|
|GARAN
|11,89
|1.309.126.240
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.232.881.208
|% -1,13
|
|YKBNK
|4,00
|982.333.905
|% -0,50
|
|KRDMD
|12,21
|2.446.364.746
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,39
|416.961.306
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.232.881.208
|% -1,13
|
|TSKB
|1,55
|185.237.387
|% -0,64
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4053
|13,4086
|% 0,24
|
|Euro
|15,2133
|15,2338
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,1341
|18,2250
|% 0,15
|
|Frank
|14,6362
|14,7244
|% 0,94
|
|Riyal
|3,5620
|3,5798
|% 0,28
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,02
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,06
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.338
|-6,00
|
|Tam
|5.236
|5.367
|-6,88
|
|Yarım
|2.531
|2.596
|-3,33
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,07
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-1,02
|
Seans Raporu
16:55
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17:04OZKGY
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17:04OZKGY
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