***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995611
BIST
16:531.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,65
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5313,4078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0311
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5315,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1025
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:53793,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,34
|Açılış
|: 793,33
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:53
|LINK
|33,44
|27.606.705
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.894.324
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.141.035
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,88
|57.005.313
|% 9,66
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.088.723
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,10
|2.483.205.268
|% -3,56
|
|KRDMD
|12,21
|2.439.312.504
|% -3,48
|
|SISE
|13,88
|1.402.765.062
|% 0,65
|
|GARAN
|11,90
|1.306.519.359
|% -0,34
|
|PETKM
|8,78
|1.227.090.150
|% -0,90
|
|YKBNK
|4,00
|982.012.551
|% -0,50
|
|KRDMD
|12,21
|2.439.312.504
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,39
|416.895.045
|% -0,42
|
|PETKM
|8,78
|1.227.090.150
|% -0,90
|
|TSKB
|1,55
|185.236.570
|% -0,64
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3989
|13,4078
|% 0,23
|
|Euro
|15,2130
|15,2465
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,1465
|18,2375
|% 0,22
|
|Frank
|14,6457
|14,7339
|% 1,00
|
|Riyal
|3,5642
|3,5821
|% 0,35
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,02
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,06
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.338
|-6,00
|
|Tam
|5.236
|5.367
|-6,88
|
|Yarım
|2.531
|2.596
|-3,33
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,07
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-1,02
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 83 kaybederek (% -1.25 ) 2, 202
-
17:07XU100
Endeks 1, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 24, 033.00 milyon TL de
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 23, 882.00 milyon TL de