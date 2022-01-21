***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995615
BIST
14:561.997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -17,31
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.989
14:5613,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0447
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
14:5615,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0681
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
14:56790,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,71
|Açılış
|: 790,69
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler14:54
|LINK
|33,44
|27.126.708
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.423.312
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.243.714
|% 9,94
|
|EDATA
|24,12
|22.925.151
|% 9,74
|
|IHEVA
|1,06
|19.780.802
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|184.412.346
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,26
|1.872.746.543
|% -2,99
|
|KRDMD
|12,35
|1.438.882.740
|% -2,37
|
|PETKM
|8,79
|1.049.523.060
|% -0,79
|
|GARAN
|11,84
|1.038.975.923
|% -0,84
|
|SISE
|13,80
|950.509.104
|% 0,07
|
|YKBNK
|3,98
|803.702.873
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,39
|360.506.075
|% -0,42
|
|PETKM
|8,79
|1.049.523.060
|% -0,79
|
|KRDMD
|12,35
|1.438.882.740
|% -2,37
|
|TSKB
|1,54
|158.230.049
|% -1,28
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4099
|13,4173
|% 0,30
|
|Euro
|15,1955
|15,2122
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,1331
|18,2240
|% 0,15
|
|Frank
|14,6329
|14,7210
|% 0,92
|
|Riyal
|3,5655
|3,5834
|% 0,38
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-5,02
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,32
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-20,00
|
|Tam
|5.219
|5.351
|-22,36
|
|Yarım
|2.523
|2.589
|-10,82
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|-5,41
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,01
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-1,54
|
Seans Raporu
14:54
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