***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995617
BIST
14:092.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -12,28
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.992
14:0913,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0386
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
14:0915,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0709
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
14:09790,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,96
|Açılış
|: 790,94
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler14:09
|SANEL
|9,58
|7.365.803
|% 9,99
|
|KGYO
|6,84
|24.041.201
|% 9,62
|
|EDATA
|24,08
|22.202.886
|% 9,55
|
|LINK
|33,00
|22.323.817
|% 8,55
|
|LIDFA
|4,78
|37.240.285
|% 7,42
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|181.264.521
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,54
|1.526.106.632
|% -1,99
|
|KRDMD
|12,39
|1.254.566.854
|% -2,06
|
|PETKM
|8,84
|850.551.378
|% -0,23
|
|GARAN
|11,90
|802.839.569
|% -0,34
|
|SISE
|13,87
|748.409.572
|% 0,58
|
|YKBNK
|4,00
|666.937.397
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,40
|295.512.370
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,39
|1.254.566.854
|% -2,06
|
|PETKM
|8,84
|850.551.378
|% -0,23
|
|TSKB
|1,55
|137.897.039
|% -0,64
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4121
|13,4153
|% 0,29
|
|Euro
|15,2001
|15,2149
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,1422
|18,2332
|% 0,20
|
|Frank
|14,6477
|14,7359
|% 1,02
|
|Riyal
|3,5655
|3,5834
|% 0,38
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-3,63
|
|Altın Gr.
|791
|791
|0,89
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.325
|-19,00
|
|Tam
|5.220
|5.352
|-21,62
|
|Yarım
|2.523
|2.589
|-10,46
|
|Çeyrek
|1.265
|1.295
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,03
|
|B. Petrol
|87,18
|87,18
|-1,20
|