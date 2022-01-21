***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
21.01.2022 13:59
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995608
BIST
16:501.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,64
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5013,4052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0285
|Açılış
|: 13,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5015,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0881
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:50793,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,53
|Açılış
|: 793,52
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:50
|LINK
|33,44
|27.606.705
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.894.324
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.078.314
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,87
|56.815.284
|% 9,44
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.088.566
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,14
|2.474.330.254
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,21
|2.426.678.959
|% -3,48
|
|SISE
|13,88
|1.400.549.316
|% 0,65
|
|GARAN
|11,88
|1.299.781.979
|% -0,50
|
|PETKM
|8,78
|1.225.199.389
|% -0,90
|
|YKBNK
|4,00
|978.629.712
|% -0,50
|
|KRDMD
|12,21
|2.426.678.959
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,39
|416.886.644
|% -0,42
|
|PETKM
|8,78
|1.225.199.389
|% -0,90
|
|TSKB
|1,55
|185.226.352
|% -0,64
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3909
|13,4052
|% 0,21
|
|Euro
|15,2060
|15,2321
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1479
|18,2390
|% 0,23
|
|Frank
|14,6477
|14,7359
|% 1,02
|
|Riyal
|3,5645
|3,5824
|% 0,36
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,14
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,06
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.338
|-6,00
|
|Tam
|5.236
|5.367
|-6,88
|
|Yarım
|2.531
|2.596
|-3,33
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,23
|87,23
|-1,15
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 23, 882.00 milyon TL de
-
17:00YKSLN
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 6.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 410, 094 adet işlem
-
16:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, THYAO