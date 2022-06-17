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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname

17.06.2022 15:57
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037942


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Riyal 4,5977 4,6207 % 0,00  
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15:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -7,53  
Altın Gr. 1.028 1.029 -4,40  
Cumhuriyet 6.827 6.930 66,00  
Tam 6.812 6.917 -49,00  
Yarım 3.344 3.383 -24,00  
Çeyrek 1.675 1.691 -12,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,90 -0,06  
Gümüş Gr. 12,15 12,16 -0,06  
B. Petrol 120 120 -0,17  
Seans Raporu 15:44
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