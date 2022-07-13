***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
13.07.2022 16:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045075
BIST
17:022.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -23,27
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
17:0217,4434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1292
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4584
En Düşük
17,2317
17:0217,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1669
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
17:02964,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,01
|Açılış
|: 964,73
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KONYA
|1.177,20
|41.759.147
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|97.637.906
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|ORGE
|9,93
|58.351.762
|% 9,97
|
|SMRTG
|31,78
|371.181.547
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.197.684
|% -10,00
|
|GLYHO
|3,33
|252.096.414
|% -9,51
|
|ULUSE
|171,00
|7.510.718
|% -7,47
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|GZNMI
|49,56
|44.469.951
|% -6,40
|
|THYAO
|49,62
|2.737.809.025
|% 0,16
|
|SISE
|20,98
|937.992.389
|% -2,51
|
|EREGL
|26,02
|757.166.172
|% -1,89
|
|TUPRS
|233,20
|627.286.217
|% -4,07
|
|YKBNK
|4,18
|550.439.688
|% -1,88
|
|ODAS
|3,04
|532.452.168
|% 5,92
|
|EKGYO
|2,81
|473.866.069
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|550.439.688
|% -1,88
|
|GLYHO
|3,33
|252.096.414
|% -9,51
|
|ISCTR
|4,46
|277.396.939
|% -0,67
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4269
|17,4413
|% 0,73
|
|Euro
|17,5252
|17,5594
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,6110
|20,7144
|% 0,57
|
|Frank
|17,6673
|17,7737
|% 0,71
|
|Riyal
|4,6287
|4,6519
|% 0,78
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-3,25
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,34
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.579
|6.688
|89,00
|
|Yarım
|3.206
|3.255
|27,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.629
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,28
|
Seans Raporu
17:00
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17:12DAGHL
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 585, 136 adet işlem
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17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 01 kaybederek (% -1.26 ) 2, 124
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17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, ESCOM, YBTAS, FENER, SMRTG, YEOTK, ORGE, KLRHO, KONYA
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17:11
VKING, ECILC, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:11
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