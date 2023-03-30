***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
30.03.2023 09:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129644
BIST
13:164.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,35
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1619,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1620,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1030
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:161.212,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.212,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EKSUN
|78,65
|7.984.548
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.340.099
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|242,90
|57.839.672
|% -4,63
|
|KRSTL
|9,40
|44.690.023
|% -4,47
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|DGGYO
|51,15
|220.796.119
|% -3,49
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ASTOR
|54,90
|1.960.059.874
|% 1,95
|
|GOKNR
|21,64
|1.090.353.982
|% 7,98
|
|SISE
|44,12
|1.078.871.794
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|KATMR
|1,31
|102.871.090
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.256.368
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,05
|607.594.750
|% -0,20
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1606
|19,1710
|% 0,27
|
|Euro
|20,8503
|20,8745
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,5931
|23,7114
|% 0,41
|
|Frank
|20,8451
|20,9707
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0906
|5,1161
|% 0,20
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,06
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.180
|8.260
|-16,00
|
|Yarım
|4.010
|4.042
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,23
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|0,63
|