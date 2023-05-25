***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
25.05.2023 13:36
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153782
BIST
16:174.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 21,77
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:1719,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9343
En Düşük
19,8779
16:1721,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0740
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:171.250,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.249,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.185
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|135.904.028
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.605.681
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,40
|882.814.484
|% 9,13
|
|SAMAT
|21,12
|57.952.308
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.716
|% -9,96
|
|RODRG
|44,88
|77.519.483
|% -8,22
|
|AVHOL
|25,58
|209.121.682
|% -7,92
|
|CELHA
|27,66
|28.426.126
|% -6,43
|
|THYAO
|134,60
|2.521.930.952
|% 1,36
|
|SASA
|49,14
|1.895.963.260
|% -2,98
|
|EUPWR
|81,25
|1.607.203.652
|% 5,04
|
|CWENE
|144,90
|1.550.857.931
|% 8,78
|
|ASTOR
|50,40
|1.261.336.395
|% 2,94
|
|EKGYO
|6,29
|934.934.090
|% 1,94
|
|ISCTR
|10,31
|1.236.551.249
|% 0,98
|
|YKBNK
|8,92
|1.017.725.725
|% 2,41
|
|AKBNK
|14,32
|1.142.934.365
|% 2,65
|
|KLGYO
|2,09
|116.584.794
|% 7,73
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9282
|19,9325
|% 0,22
|
|Euro
|21,4195
|21,4431
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5298
|24,6529
|% 0,03
|
|Frank
|21,9078
|22,0397
|% 0,08
|
|Riyal
|5,2999
|5,3264
|% 0,23
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-6,47
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.083
|9.333
|-283,49
|
|Yarım
|4.462
|4.596
|-122,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.298
|-54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-1,05
|