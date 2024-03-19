***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260380BIST