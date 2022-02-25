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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2022 19:12
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AGESA, TRECUHE00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AGESA, TRECUHE00018 0 0

Ek Açıklamalar
Sayın Ortaklarımız,
Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde Şirketimizin hızlı büyüme stratejisi, uzun vadeli yatırım ve finansman politikası ve ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri gözetilerek, 1 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya başlanacak IFRS17'nin ve mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizliklere karşı ihtiyatlı olma stratejisi doğrultusunda, özkaynaklarımızın güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 448.324.248 TL net dönem kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının tamamının Şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmaması ve olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunun Şirketimizin 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 180.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 95.139.901
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 615.348.231 615.348.231
4. Vergiler ( - ) 167.023.983 167.023.983
5. Net Dönem Kârı 448.324.248 448.324.248
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 448.324.248 448.324.248
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 448.324.248 448.324.248
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 34.972.751
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 483.296.999
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 448.324.248 448.324.248
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004808


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Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,90 23,92 -0,23  
Gümüş Gr. 10,66 10,67 -0,20  
B. Petrol 93,31 93,31 -2,11  
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