***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 16:21
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 -31.07.2021 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 1.000.263.959 TL, hayat dışı 32.304.227 TL olmak üzere toplam 1.032.568.186 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958289
BIST
16:481.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:488,4688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0483
|Açılış
|: 8,4780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:489,9893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0631
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:48486,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:46
|VKING
|8,36
|1.924.138
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.516.265
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.370.444
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|313.902.661
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.849.370
|% -9,88
|
|KGYO
|7,04
|37.220.222
|% -9,16
|
|MARKA
|4,87
|4.048.377
|% -6,35
|
|PRZMA
|4,66
|7.311.166
|% -5,67
|
|EDIP
|3,55
|17.210.296
|% -5,33
|
|GARAN
|9,44
|1.335.179.286
|% 1,83
|
|THYAO
|12,55
|663.762.558
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,65
|637.138.683
|% 3,10
|
|GENIL
|15,93
|618.811.226
|% 8,15
|
|YKBNK
|2,55
|540.484.511
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|540.484.511
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|1.335.179.286
|% 1,83
|
|ODAS
|1,39
|168.421.172
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,65
|637.138.683
|% 3,10
|
|DARDL
|2,73
|204.110.132
|% 6,64
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4670
|8,4688
|% -0,57
|
|Euro
|9,9828
|9,9893
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,7065
|11,7652
|% -0,58
|
|Frank
|9,2583
|9,3141
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -0,48
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|-18,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-17,07
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-8,25
|
|Çeyrek
|777
|794
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|-2,07
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:00MRGYO
Yüzde 4.67 oranında artışla 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 108, 151 adet işlem
-
16:59IHGZT
Yüzde 8.11 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 892, 721 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 34 artarak (% 0.41 ) 1, 568
-
16:58XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 11, 081.00 milyon TL de
-
16:58EUHOL
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 643 adet işlem