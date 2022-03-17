***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 11:24
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022
-28.02.2022
dönemine ait prim üretimi hayat dalı 403.752.785
TL,
hayat dış
ı 12.760.644
TL olmak üzere toplam
416.513.429
TL olarak gerçekleşmiş
tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011006
BIST
11:112.127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 38,02
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:1114,6853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0698
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:1116,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1215
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:11914,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,52
|Açılış
|: 914,21
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:11
|YEOTK
|62,75
|7.172.011
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.514.680
|% 9,33
|
|RTALB
|17,25
|33.513.303
|% 6,55
|
|GZNMI
|26,68
|44.097.209
|% 5,79
|
|OYLUM
|5,16
|4.918.038
|% 5,31
|
|PKENT
|393,30
|42.655.275
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.086.885
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|EREGL
|35,56
|1.097.322.885
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,90
|1.075.460.156
|% 3,54
|
|THYAO
|27,96
|831.022.877
|% 0,94
|
|GARAN
|11,93
|687.823.339
|% 0,59
|
|FROTO
|297,70
|497.417.664
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,27
|212.838.701
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,90
|1.075.460.156
|% 3,54
|
|CEMAS
|1,14
|72.222.955
|% 2,70
|
|YKBNK
|3,87
|234.163.067
|% 1,84
|
|GARAN
|11,93
|687.823.339
|% 0,59
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6738
|14,6853
|% 0,48
|
|Euro
|16,2417
|16,2720
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,2851
|19,3818
|% 0,72
|
|Frank
|15,5400
|15,6336
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,52
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,92
|
|Altın Gr.
|914
|914
|9,67
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,13
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,51
|