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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2022 11:24
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022
 
-28.02.2022
 
 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 403.752.785
 TL,
  
hayat dış
ı 12.760.644
 
 TL olmak üzere toplam
 416.513.429
 TL olarak gerçekleşmiş
tir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011006


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IEYHO 0,82 17.514.680 % 9,33  
RTALB 17,25 33.513.303 % 6,55  
GZNMI 26,68 44.097.209 % 5,79  
OYLUM 5,16 4.918.038 % 5,31  
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11:11 Alış Satış %  
Dolar 14,6738 14,6853 % 0,48  
Euro 16,2417 16,2720 % 0,75  
Sterlin 19,2851 19,3818 % 0,72  
Frank 15,5400 15,6336 % 0,52  
Riyal 3,9011 3,9207 % 0,52  
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Altın Ons 1.936 1.937 8,92  
Altın Gr. 914 914 9,67  
Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,15  
Gümüş Gr. 11,91 11,92 0,13  
B. Petrol 102 102 3,51  
Seans Raporu 11:11
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