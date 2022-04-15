***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 16:16
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022
-
31.03.2022
dönemine ait prim üretimi hayat dalı 654.186.129
TL,
hayat dış
ı 21.430.998
TL olmak üzere toplam
675.617.127
TL olarak gerçekleşmiş
tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021129
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0307
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
18:0515,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05929,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 929,01
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.201.003
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.530
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.153.724
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.109.640
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.780.306
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.180.889
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.324.524
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|20.969.114
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.398.946.283
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.325.942.110
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|587.902.341
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|604.518.380
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6322
|14,6344
|% 0,21
|
|Euro
|15,8205
|15,8451
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0672
|19,1628
|% 0,09
|
|Frank
|15,4675
|15,5607
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8924
|3,9120
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|