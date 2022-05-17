***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 16:26
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.04.2022 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 913.240.276 TL, hayat dışı 25.523.831 TL olmak üzere toplam 938.764.107 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030880
BIST
16:492.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4915,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2289
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4916,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4179
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:49924,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,66
|Açılış
|: 924,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:47
|EGEPO
|8,03
|45.355.038
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.319.621
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.549.889
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.451.703
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.064.510
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|82.343.945
|% -6,26
|
|THYAO
|42,90
|3.017.377.825
|% 0,42
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.188.896.441
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,88
|1.183.608.777
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|782.963.814
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.134.379.510
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,15
|184.816.848
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7430
|15,7523
|% 1,36
|
|Euro
|16,6167
|16,6473
|% 2,51
|
|Sterlin
|19,5760
|19,6742
|% 2,58
|
|Frank
|15,8032
|15,8984
|% 2,34
|
|Riyal
|4,1905
|4,2115
|% 1,50
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,34
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,08
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,76
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,15
|
Seans Raporu
16:47
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