***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 18:51
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.07.2022 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 1.811.342.910 TL, hayat dışı 44.566.202 TL olmak üzere toplam 1.855.909.112 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055612
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0228
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1214
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2653
18:051.028,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.028,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9490
|17,9549
|% 0,13
|
|Euro
|18,2602
|18,2795
|% -0,66
|
|Sterlin
|21,6289
|21,7374
|% -0,30
|
|Frank
|18,9189
|19,0329
|% -0,28
|
|Riyal
|4,7670
|4,7909
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-18,64
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-11,02
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.898
|6.961
|-31,00
|
|Yarım
|3.361
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.701
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-3,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem