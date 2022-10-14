***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 18:53
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 2.420.150.708 TL, hayat dışı 59.346.370 TL olmak üzere toplam 2.479.497.078 TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072349
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,1300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0157
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05983,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,60
|Açılış
|: 983,80
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5855
|18,5925
|% 0,28
|
|Euro
|18,1095
|18,1238
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,7585
|20,8626
|% -1,01
|
|Frank
|18,4274
|18,5384
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-20,44
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.642
|6.725
|-65,00
|
|Yarım
|3.237
|3.284
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,27
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,33
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-2,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem