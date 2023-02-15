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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2023 16:40
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen ve ağırlıklı 10 il olmak üzere, daha geniş bir coğrafyayı da etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de AgeSA olarak maddi ve manevi her şekilde halkımızın yanındayız.
Hasar Fazlası Reasürans Sözleşmelerimize istinaden var olan deprem korumamızın, depremler sonucunda oluşacak tazminatları karşılayacağını ve ilgili tazminatların 2023 yılı mali tablolarımızda önemli seviyede bir etki oluşturmayacağını öngörmekteyiz. 
Müşterilerimize özenli hizmetimize devam edeceğiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113560


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