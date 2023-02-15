***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 16:40
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen ve ağırlıklı 10 il olmak üzere, daha geniş bir coğrafyayı da etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de AgeSA olarak maddi ve manevi her şekilde halkımızın yanındayız.
Hasar Fazlası Reasürans Sözleşmelerimize istinaden var olan deprem korumamızın, depremler sonucunda oluşacak tazminatları karşılayacağını ve ilgili tazminatların 2023 yılı mali tablolarımızda önemli seviyede bir etki oluşturmayacağını öngörmekteyiz.
Müşterilerimize özenli hizmetimize devam edeceğiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113560
BIST
17:194.951
En Yüksek
|Değişim
|: 9,89%
|| 445,38
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.505
17:1918,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
17:1920,1374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0984
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
17:191.112,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -11,36
|Açılış
|: 1.112,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler17:17
|KARTN
|76,45
|30.195.808
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|6.141.457
|% 10,00
|
|HUBVC
|5,39
|6.026.141
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|653.557.555
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|161.870.693
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|AVHOL
|13,86
|127.688.665
|% -0,29
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.813.512.238
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.681.517.112
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.818.179.205
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.269.734.404
|% 9,95
|
|ENKAI
|28,08
|1.250.951.139
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|567.120.447
|% 9,81
|
|AKGRT
|3,10
|391.083.707
|% 7,64
|
|BSOKE
|6,05
|564.235.727
|% 5,22
|
|YKBNK
|8,94
|767.898.038
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,88
|597.036.052
|% 5,21
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8435
|18,8503
|% 0,08
|
|Euro
|20,1319
|20,1376
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,5859
|22,6992
|% -1,21
|
|Frank
|20,3047
|20,4270
|% -0,25
|
|Riyal
|5,0083
|5,0334
|% 0,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-22,11
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|-11,23
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.555
|7.619
|-99,00
|
|Yarım
|3.691
|3.728
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,62
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 497, 1 artarak (% 9.97 ) 5, 482
-
17:28
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HUBVC, BJKAS
-
17:23XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 89 üstünde . İşlem hacmi 31, 919.00 milyon TL de
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, BIMAS, TCELL
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 36 artarak (% 9.96 ) 4, 430