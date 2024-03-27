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***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2024 07:51
***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 (üç) yıl süre için vazife görmek üzere,  Haluk Dinçer, Ben Karel E. Coumans, Hüseyin Gürer, Fatma Dilek Yardım, Antonio Cano, Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Erkan Şahinler, Hatice Burcu Civelek Yüce, Sitare Sezgin ve Mustafa Fırat Kuruca seçilmişlerdir.
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben alınan Yönetim Kurulu kararıyla görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Haluk Dinçer - Başkan
Ben Karel E. Coumans - Başkan Vekili
Hüseyin Gürer - Bağımsız Üye
Fatma Dilek Yardım - Bağımsız Üye
Antonio Cano - Üye
Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen - Üye
Erkan Şahinler - Üye
Hatice Burcu Civelek Yüce - Üye
Sitare Sezgin - Üye
Mustafa Fırat Kuruca - Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262954


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