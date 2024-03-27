***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 3 (üç) yıl süre için vazife görmek üzere, Haluk Dinçer, Ben Karel E. Coumans, Hüseyin Gürer, Fatma Dilek Yardım, Antonio Cano, Emmanuel Gerard C. Van Grimbergen, Erkan Şahinler, Hatice Burcu Civelek Yüce, Sitare Sezgin ve Mustafa Fırat Kuruca seçilmişlerdir.Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben alınan Yönetim Kurulu kararıyla görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Haluk Dinçer - BaşkanBen Karel E. Coumans - Başkan VekiliHüseyin Gürer - Bağımsız ÜyeFatma Dilek Yardım - Bağımsız ÜyeAntonio Cano - ÜyeEmmanuel Gerard C. Van Grimbergen - ÜyeErkan Şahinler - ÜyeHatice Burcu Civelek Yüce - ÜyeSitare Sezgin - ÜyeMustafa Fırat Kuruca - Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262954BIST