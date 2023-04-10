***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.800.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,Özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından BIST pay piyasalarında artan volatilite döneminde piyasada sağlıklı fiyat oluşumu konusunda zorluklar yaşandığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede AgeSA pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi, böylelikle Şirket paylarının makul değerine kavuşturulması ile pay sahiplerine daha cazip uzun vadeli bir yatırım imkanı sunulması amacıylaSermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) kararı çerçevesinde azami 3 yıl süre ile bir pay geri alımı programının başlatılmasına, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %10'unu temsil eden 18.000.000 Türk Lirası nominal değere sahip 1.800.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına, Geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 750.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine, Pay geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135801BIST