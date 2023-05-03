***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AGESA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Günlük Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.800.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 750.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAGESA, TRECUHE00018 19.04.2023 100.000 0,056 29,003AGESA, TRECUHE00018 26.04.2023 54.000 0,03 29,275AGESA, TRECUHE00018 27.04.2023 44.000 0,024 28,996AGESA, TRECUHE00018 28.04.2023 80.000 0,044 28,898AGESA, TRECUHE00018 03.05.2023 170.000 0,094 28,056Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimizce 03.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 27,60 TL – 28,50 TL (ağırlıklı ortalama 28,056 TL) fiyat aralığından toplam 170.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, 03.05.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 448.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,249'a ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146512BIST